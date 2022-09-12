В Тульской области в столкновении двух Audi погиб один из водителей, второй - госпитализирован Фото: материалы пресс-служб

11 сентября в 10:20 на 14-м километре автодороги «Алексин - Заокский» в Заокском районе Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 45-летний мужчина на Audi-80 выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Audi A4 под управлением 55-летноего мужчины.

В результате ДТП водитель Audi-80 скончался, водитель Audi A4 был госпитализирован с различными травмами.