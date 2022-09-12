В Туле на улице Оборонной столкнулись Volkswagen Polo и «Нива»: пострадал один человек Фото: соцсети

Вечером 11 сентября в Туле на пересечении улиц Некрасова и Оборонной произошло серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В Туле на улице Оборонной столкнулись Volkswagen Polo и «Нива»: пострадал один человек Фото: соцсети

По предварительной информации, каршеринговый Volkswagen Polo поворачивал налево и не пропустил «Ниву», имевшую преимущество в движении. В результате автомобили столкнулись и VW врезался в дорожное ограждение. При этом, на месте оба водителя сказали, что ехали на свой зеленый.

В результате аварии пострадал водитель иномарки, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.