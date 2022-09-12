В Туле и Тульской области ярко отметили Дни города и области Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в Туле и районных центрах Тульской области празднично отметили День города Тулы и день Тульской области. Так, для жителей и гостей региона прошли праздничные концерты, театральные постановки, кинопоказы, ярмарки и многое другое. В Донском состоялся фестиваль «Донское варенье», в Щекине - музыкально-спортивный праздник «Тула – земля моя», в Плавске - поэтический вечер «Лучший уголок России», в Одоевском музее-усадьбе генерала Мирковича - конференция, посвященная тулякам – героям войны 1812 года; в Богородицком дворце-музее — выставка «Царь стола», а музеи Тулы подготовили для своих гостей насыщенную программу с интерактивными площадками, квестами и мастер-классами.

В творческом индустриальном кластере «Октава» развернулся фестиваль «АРТ маркет». Жители и гости города посетили выставку-продажу локального искусства, большую игровую зону, лекции и мастер-классы.

В Туле и Тульской области ярко отметили Дни города и области Фото: материалы пресс-служб

Одним из ярких событий этого дня стал фестиваль искусств «Петровские фанфары в Тульском кремле!», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. В программе – торжественное шествие духовых оркестров по улице Менделеевской и площади Ленина, выступление сводного оркестра с исполнением русской музыки времени правления Романовых, концертные дефиле и творческие номера участников фестиваля. Завершила праздник «Петровская ассамблея» с участием театральных, цирковых и хореографических коллективов области на Казанской набережной и Соборной площади Тульского кремля.

В городских пространствах Главпочтамта и Музейного дворика Тульского историко-архитектурного музея прошел XIV фестиваль уличных театров «Театральный дворик», в котором участвовали артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов.

На Пролетарской набережной работали художники из Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, танцевальная площадка и лаунж-зона, проходили мастер-классы, а гвоздем вечера стал концерт популярного артиста Джигана.

В Туле и Тульской области ярко отметили Дни города и области Фото: материалы пресс-служб

Гости праздника приняли участие в гастрофестивале «Кремлевские посады», смогли купить товары тульских производителей на ярмарках «ВсёСвоё» и «Тульский ряд», попробовали блюда петровской эпохи от тульских рестораторов.

Сцена на воде начала свою работу торжественной программой открытия Дня города Тулы и Дня Тульской области. Вечером на водной сцене выступили популярные джазовые исполнители платформы JAZZPORT.

Площадь Ленина с утра собрала любителей спорта на популярное шоу «Сила Тулы». А в 19:00 здесь началась большая праздничная концертная программа. В Год культурного наследия народов России поздравить туляков с 876-й годовщиной со дня основания Тулы и 85-летием Тульской области приехали государственные вокально-хореографические ансамбли Чечни и Татарстана.

Концерт завершился выступлением артистов российской эстрады ARTIK & ASTI. Кульминацией празднования стал фейерверк, который запустили у стен Тульского кремля, с Пролетарской набережной и в русле реки Упы.