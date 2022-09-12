Тульский «Арсенал» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 Фото: материалы пресс-служб

В Туле накануне, 11 сентября прошел матч 9-го тура Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и нижнекамским «Нефтехимиком», который завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет на 28 минуте первого тайма открыт игрок «Арсенала» Сергей Ткачев - отметим, что для противника этот гол стал первым пропущенным за четыре матча. Сравнять счет «Нефтехимик» смог только во втором тайме, когда Уридия смог поразить ворота туляков, но буквально через несколько минут арсеналец Кирилл Панченко забил ответный удар.

В результате после этого матча «Арсенал» со второй победой подряд поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. 19 сентября туляки сыграет в гостях с «Кубанью». Начала в 20.00.