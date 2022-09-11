В Тульской области 25-летний местный житель попался на краже аккумулятора и генератора Фото: Архив "КП"

В Алексине Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился 63-летний местный житель, который сообщил, что ночью кто-то, подобрав ключ, вскрыл припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2106 заявителя и украл аккумулятор и генератор.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность похитителя, которым оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель. Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть отдела МВД для разбирательства. Похищенное имущество изъяли.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный признался в содеянном.