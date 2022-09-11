В Туле стартовал ресторанный фестиваль «Вкусно в Туле», который продлится месяц Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в Туле стартовал ресторанный фестиваль «Вкусно в Туле»: в течение следующего месяца в 17 ресторанах региона можно будет по фиксированной цене попробовать дегустационные сеты, приготовленные из локальных продуктов.

Шеф-повара подготовили авторские блюда с использованием овощей, фруктов и ягод, мяса и мясных деликатесов, сыров и молочных продуктов от участников программы «Сделано в Тульской области».

Фестиваль продлится до 10 октября.