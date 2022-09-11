В Туле 10 сентября прошла выставка, приуроченная к 95-летию тульского трамвая Фото: материалы пресс-служб

В рамках Дня города в Туле на улице Советской напротив Городского концертного зала прошла выставка трамваев «95 лет на службе городу».

На ней туляки смогли увидеть в хронологическом порядке поступления в наш город вагоны серии Х, Татра Т-3, Татра Т-3М, ЛМ-2008, 71−407, 71−619КТ, 71−623, ТК-28, 71−608К, ГС-4. Кроме того, на выставке был представлен и специальный подвижной состав, необходимый для работы трамвайного движения: снегоочиститель, рельсотранспортер, поливомоечный и грузовой вагоны.

Также тулякам показали модель трамваев 71-911 «Львенок», которые поступят в Тулу в ближайшие месяцы в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Посетители смогли зайти в вагоны, посидеть в кабине водителя и пообщаться с сотрудниками транспортного учреждения.

В Туле 10 сентября прошла выставка, приуроченная к 95-летию тульского трамвая Фото: материалы пресс-служб