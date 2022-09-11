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Общество11 сентября 2022 10:02

В Туле в полумарафоне «Оружейная столица» приняли участие больше 1200 человек

Участники забега прибыли из 34 регионов России, при этом самому опытному из них 70 лет, а самому юному - 4 года
Источник:kp.ru
В Туле в полумарафоне «Оружейная столица» приняли участие больше 1200 человек

В Туле в полумарафоне «Оружейная столица» приняли участие больше 1200 человек

Фото: материалы пресс-служб

11 сентября на Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», приуроченный ко Дню города и области и предстоящему Дню оружейника.

Это масштабное спортивное мероприятие проходит в Туле уже не первый год и полюбилось не только тулякам, но и жителям соседних регионов. Так, в забеге приняли участие 1200 человек из 34 регионов России, причем самому опытному из них исполнилось 70 лет, а самому юному - 4 года.

Маршрут проходил по историческому центру Тулы. Дети вышли на дистанции 300 и 600 метров, а взрослые – 5 и 10 км. Самые выносливые соревновались в полумарафоне на дистанции 21,1 км. Кроме того, для воспитанников школ адаптивной физкультуры и домов-интернатов прошел «Забег безграничных возможностей», каждый из ребят получил памятную медаль.