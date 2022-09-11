За порядком в Туле 11 сентября проследит дежурный - Владимир Королев Фото: Архив "КП"

В Туле в эти выходные традиционно организовано дежурство сотрудников администрации города. В воскресенье, 11 сентября, за порядком в городе проследит заместитель начальника управления экономического развития администрации города Тулы Владимир Королев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8 (4872) 47-20-34;

- 8 (4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).