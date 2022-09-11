Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 7:03

За порядком в Туле 11 сентября проследит дежурный - Владимир Королев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
За порядком в Туле 11 сентября проследит дежурный - Владимир Королев

За порядком в Туле 11 сентября проследит дежурный - Владимир Королев

Фото: Архив "КП"

В Туле в эти выходные традиционно организовано дежурство сотрудников администрации города. В воскресенье, 11 сентября, за порядком в городе проследит заместитель начальника управления экономического развития администрации города Тулы Владимир Королев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8 (4872) 47-20-34;

- 8 (4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).