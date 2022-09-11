Тульский «Арсенал» 11 сентября встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» Фото: Архив "КП"

Сегодня вечером, 11 сентября в 17:00, в Туле на Центральном стадионе пройдет футбольный матч 9 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Из-за проведения встречи, в радиусе 1000 метров от стадиона «Арсенал» в Туле ограничат продажу алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху с 14:00 до 22:00.

Напомним, на данный момент «Арсенал» располагается на 6 месте в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками, а их соперник - на 4 строчке с 14 очками.