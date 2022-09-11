Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт11 сентября 2022 8:01

Тульский «Арсенал» 11 сентября встретится с нижнекамским «Нефтехимиком»

На сегодня тульская команда на 6 месте в турнирной таблице Первой лиги, а их соперники - на 4
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал» 11 сентября встретится с нижнекамским «Нефтехимиком»

Тульский «Арсенал» 11 сентября встретится с нижнекамским «Нефтехимиком»

Фото: Архив "КП"

Сегодня вечером, 11 сентября в 17:00, в Туле на Центральном стадионе пройдет футбольный матч 9 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Из-за проведения встречи, в радиусе 1000 метров от стадиона «Арсенал» в Туле ограничат продажу алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху с 14:00 до 22:00.

Напомним, на данный момент «Арсенал» располагается на 6 месте в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками, а их соперник - на 4 строчке с 14 очками.