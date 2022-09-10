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Происшествия10 сентября 2022 15:01

Двое 17-летних студентов из Брянска попались в Туле на краже детских игрушек

Из двух магазинов они украли 2 детских куклы, 2 статуэтки и два набора настольных игр
Источник:kp.ru
Двое 17-летних студентов из Брянска попались в Туле на краже детских игрушек

Двое 17-летних студентов из Брянска попались в Туле на краже детских игрушек

Фото: Архив "КП"

В Туле два директора магазинов по продаже детских товаров обратились в полицию с заявлениями о кражах. Женщины сообщили, что из торговых залов пропали в одном случае - 2 детские куклы, в другом - 2 статуэтки и два набора настольных игр.

Сотрудники полиции в ходе проверки по факту краж установили и задержали подозреваемых - ими оказались двое несовершеннолетних жителей Брянска - ранее судимые за кражи 17-летняя девушка, студентка 3 курса одного из брянских техникумов, и её 17-летний нигде не работающий знакомый. Молодых людей доставили в дежурную часть для разбирательства. Установлено, что в Брянске они также были уличены в нескольких подобных кражах.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанные дали признательные показания.