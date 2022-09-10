В Одоеве Тульской области признали незаконно действующим приют, где животных кормили раз в три дня Фото: Архив "КП"

Одоевский межрайонный суд рассмотрел гражданский иск местных жителей к Владиславе А., которая в своем жилом доме организовала приют для кошек и собак. Жители просили суд признать работу этого приюта незаконной и запретить содержать там животных.

Как установлено в суде, в своем жилом доме и на земельном участке женщина незаконно организовала приют, в котором содержала более 20 кошек и около 10 собак. Несмотря на благие намерения, у окружающих возникли претензии к работе приюта: животные находились без присмотра, нападали на прохожих, портили огороды соседей и мешали им спать лаем и воем, вблизи дома стоял неприятный запах. Кроме того, они не получали адекватного лечения, уборки за ними не проводилось, а кормить питомцев владелица приюта приезжала раз в три дня. При этом число животных не уменьшалось, несмотря на высокую смертность, так как Владислава привозила все новых.

В результате суд частично удовлетворил требования истцов, признав работу приюта признана незаконной. В течение месяца владелице придется вывезти со своей жилой территории всех питомцев.