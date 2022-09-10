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Происшествия10 сентября 2022 12:01

В тульском Заречье 5 улиц остались без электричества из-за локальной аварии

На текущий момент электроснабжение уже было восстановлено
Источник:kp.ru
В тульском Заречье 5 улиц остались без электричества из-за локальной аварии

В тульском Заречье 5 улиц остались без электричества из-за локальной аварии

Фото: Архив "КП"

В первой половине дня 10 сентября часть жителей Зареченского округа Тулы осталась без электричества из-за коммунальной аварии. Как стало известно, около 11:00 из-за технологического нарушения на абонентской кабельной линии 5 улиц Зареченского округа, включая улицы Пузакова и Максима Горького, остались без электроснабжения.

Энергетики городской энергоснабжающей организации оперативно провели работы по восстановлению линии, и примерно к 13:20 последствия нарушения были устранены.