В тульском Заречье 5 улиц остались без электричества из-за локальной аварии Фото: Архив "КП"

В первой половине дня 10 сентября часть жителей Зареченского округа Тулы осталась без электричества из-за коммунальной аварии. Как стало известно, около 11:00 из-за технологического нарушения на абонентской кабельной линии 5 улиц Зареченского округа, включая улицы Пузакова и Максима Горького, остались без электроснабжения.

Энергетики городской энергоснабжающей организации оперативно провели работы по восстановлению линии, и примерно к 13:20 последствия нарушения были устранены.