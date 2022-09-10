В Туле на площади Ленина проходит спортивный праздник «Сила Тулы» Фото: материалы пресс-служб

На главной площади Тулы проходят сревнования по силовому экстриму «Сила Тулы», которые традиционно приурочены к празднованию Дня города-героя Тулы и проходят ежегодно с 2003 году.

В этом году в состязаниях участвуют самые сильные мужчины из Тулы, Богородицка, Новомосковска, Алексина, Москвы, Кузнецка, Орла, и Ельца. Среди них – кандидаты в мастера и мастера спорта России, рекордсмены России, участники международных соревнований, такие как Рамиль Рамазанов, Александр Зайцев и Евгений Иванов.

В программе мужских соревнований:

- «Жим викингов»: в течение 90 секунд спортсмены выполняют жим весом 140 кг;

- «Карусель»: участник подходит к рукояти карусели и обхватывает ее снизу. По команде судьи он выпрямляется и начинает перемещаться по кругу до отказа. На выполнение дается 60 секунд;

- «Эстафета»: коромысло 350 кг – дистанция 20 м, переноска наковальни весом две по 130 кг и третья 120 кг и удар молотом;

- «Лестница силы»: победитель определяется по лучшему времени, показанному участником при подъеме снарядов весом 200, 220, 240 кг на верхнюю ступень лестницы за 90 секунд;

- «Тяга автомобиля – трек-пул»: участники надевают на себя специальную сбрую, прикрепленную к автомобилю, и буксируют его за собой 20 метров. Лимит времени – 90 секунд.

Соревнования проходят при поддержке министерства спорта Тульской области, управления физической культуры и спорта администрации города Тулы, федерации тяжелой атлетики Тульской области и федерации бодибилдинга Тульской области.