В Туле из горящего дома эвакуировали 40 человек, еще 18 вывели по лестничным маршам Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в 06:54 в Туле на улице Максима Горького произошел пожар в многоквартирном доме. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестницы для работы на верхних этажах здания. Прибыв на место в 06:57, пожарные ликвидировали открытое пламя за 25 минут.

Из горящего здания звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли 18 человек, из которых 6 детей, также из здания эвакуировали 40 человек. Никто из людей не пострадал.

В результате пожара в пострадавшей квартире выгорели комната и коридор, закоптилась кухня.

Причина пожара устанавливается.