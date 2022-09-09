Тульские спортсмены завоевали четыре призовых места на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
Фото: материалы пресс-служб
С 4 по 8 сентября прошли XIV Всероссийских юношеских играх боевых искусств Анапа-2022 среди юношей и девушек, в которых успешно приняли участие спортсмены из Тульской области.
Среди 400 участников воспитанники тульской спортивной школы «Триумф» заняли четыре призовых места:
- 2 место – Игорь Чеканихин,
- 2 место – Геннадий Седачёв,
- 2 место – Елизавета Малыхина,
- 3 место - Руслан Кайтазов.
Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев и Инна Жданова.