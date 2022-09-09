Тульские спортсмены завоевали четыре призовых места на Всероссийских юношеских играх боевых искусств Фото: материалы пресс-служб

С 4 по 8 сентября прошли XIV Всероссийских юношеских играх боевых искусств Анапа-2022 среди юношей и девушек, в которых успешно приняли участие спортсмены из Тульской области.

Среди 400 участников воспитанники тульской спортивной школы «Триумф» заняли четыре призовых места:

- 2 место – Игорь Чеканихин,

- 2 место – Геннадий Седачёв,

- 2 место – Елизавета Малыхина,

- 3 место - Руслан Кайтазов.

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев и Инна Жданова.