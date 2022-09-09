Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт9 сентября 2022 14:47

Тульские спортсмены завоевали четыре призовых места на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Соревнования проходили с 4 по 8 сентября, в них приняли участие больше 400 спортсменов
Источник:kp.ru
Тульские спортсмены завоевали четыре призовых места на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Тульские спортсмены завоевали четыре призовых места на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Фото: материалы пресс-служб

С 4 по 8 сентября прошли XIV Всероссийских юношеских играх боевых искусств Анапа-2022 среди юношей и девушек, в которых успешно приняли участие спортсмены из Тульской области.

Среди 400 участников воспитанники тульской спортивной школы «Триумф» заняли четыре призовых места:

- 2 место – Игорь Чеканихин,

- 2 место – Геннадий Седачёв,

- 2 место – Елизавета Малыхина,

- 3 место - Руслан Кайтазов.

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев и Инна Жданова.