В Туле отличившимся жителям региона вручили государственные и региональные награды Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в Тульском театре драмы прошла церемония вручения государственных и региональных наград, посвященная Дню города-героя Тулы и Тульской области.

Собравшихся поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что на передовой с честью, доблестью и мужеством выполняют все поставленные задачи воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники Росгвардии, МЧС, органов госбезопасности, Следственного комитета и других силовых структур. Работники предприятий области продолжают бесперебойно снабжать армию и флот вооружением и техникой. Жители региона вступают в добровольческие отряды и вместе с профессиональными военными дают отпор врагу. А Тульская область – крупный индустриальный регион. Его ведущие отрасли – химия, металлургия, ОПК – продолжают развиваться, и это заслуга конструкторов, ученых, инженеров и всех коллективов предприятий.

Губернатор вручил отличившимся жителям области государственные и региональные награды.