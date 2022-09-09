В Тульской области руководители строительной компании уклонились от уплаты налога на сумму 33 млн рублей Фото: Архив "КП"

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего генерального директора и 38-летнего фактического руководителя строительной организации. Они обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, генеральный директор и фактический руководитель ООО «ПроектСтрой» с октября 2019 по март 2021 года уклонились от уплаты НДС на общую сумму свыше 33 млн рублей . Для этого они внесли в налоговые декларации недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с фиктивными организациями.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.