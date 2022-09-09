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Общество9 сентября 2022 13:51

В Тульской области руководители строительной компании уклонились от уплаты налога на сумму 33 млн рублей

Для этого они подделывали данные в налоговых декларациях с октября 2019 по март 2021 года
Источник:kp.ru
В Тульской области руководители строительной компании уклонились от уплаты налога на сумму 33 млн рублей

В Тульской области руководители строительной компании уклонились от уплаты налога на сумму 33 млн рублей

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего генерального директора и 38-летнего фактического руководителя строительной организации. Они обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, генеральный директор и фактический руководитель ООО «ПроектСтрой» с октября 2019 по март 2021 года уклонились от уплаты НДС на общую сумму свыше 33 млн рублей . Для этого они внесли в налоговые декларации недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с фиктивными организациями.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.