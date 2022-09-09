Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 13:25

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Туляки находились там с 19 августа и вернулись, выполнив все поставленные задачи
Источник:kp.ru
Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Фото: материалы пресс-служб

С 19 августа сводный отряд Главного управления МЧС России по Тульской области помогал коллегам Рязанской области в борьбе с природными пожарами. Их основной задачей было не допустить перехода огня на населенные пункты и помочь в тушении пожаров.

Сегодня, после полной ликвидации природных пожаров, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области, вернулись из Рязани домой. Все поставленные задачи спасатели выполнили в полном объеме.

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Фото: материалы пресс-служб

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области

Фото: материалы пресс-служб