Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области Фото: материалы пресс-служб

С 19 августа сводный отряд Главного управления МЧС России по Тульской области помогал коллегам Рязанской области в борьбе с природными пожарами. Их основной задачей было не допустить перехода огня на населенные пункты и помочь в тушении пожаров.

Сегодня, после полной ликвидации природных пожаров, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области, вернулись из Рязани домой. Все поставленные задачи спасатели выполнили в полном объеме.

Тульские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Рязанской области Фото: материалы пресс-служб