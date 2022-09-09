В тульский "Арсенал" перешли защитник Алексей Шумских и полузащитник Алексей Померко Фото: Архив "КП"

По данным пресс службы МЕЛБЕТ Первой Лиги в тульский «Арсенал» из московского «Торпедо» перешли защитник Алексей Шумских и полузащитник Алексей Померко.

Подробности соглашений с игроками пока не раскрываются, но еще накануне, 8 сентября, «Торпедо» на официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с обоими игроками.

Напомним, на сегодня «Арсенал» занимает шестое место в таблице Первой лиги после восьми туров, набрав 13 очков.