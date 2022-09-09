На YouTube набирает популярность снятый в тульских Кондуках клип фолк-группы "Мельница"

На платформе YouTube опубликован снятый в тульских Кондуках клип известной российской фолк-рок группы «Мельница» на песню «Сердце ястреба», который стремительно набирает популярность - только за последние пару часов клип набрал около 2 тысяч просмотров к уже имеющимся 8,5 тысячам.

Поклонники «Мельницы» остались в восторге как от новой песни, так и от клипа группы, а в комментариях многие из них отдельно отмечают завораживающие виды Романцевских гор.

Съемки клипа в Романцевских горах проходили в течение тред дней в июле этого года. Солистка группы Хелависа (Наталья О'Шей)комментировала, что инопланетный вид озер и сухие склоны гор идеально подошли для постапокалиптичной атмосферы ролика.