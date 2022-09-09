В Тульской области микрокредитная организация через суд принудила наследников заемщицы выплатить долг

Кимовский районный суд Тульской области рассмотрел иск микрокредитной организации «Микроденьги» к администрации Кимовского района и двум частным лицам. Истец потребовал взыскать с наследников задолженность по кредитному договору за счет наследственного имущества умершей заемщицы.

Как установил суд, в 2020 году заемщица заключила кредитный договор с ООО «Микроденьги» и обязалась вернуть взятые взацмы деньги и проценты на них, но умерла, не успев исполнить обязательства. Двое родственникво умершей вступили в наследство, но со дня смерти заемщика до настоящего времени не исполнили обязательства и не погасили долг перед микрокредитной организацией в размере 8 761,28 рублей. Судом также установил, что стоимость наследственного имущества, которое приняли наследники, превышает сумму задолженности.

В результате суд удовлетворил иск ООО «Микроденьги» о взыскании задолженности по кредитному договору за счет наследственного имущества. В иске к администрации Кимовского района истцу отказано.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.