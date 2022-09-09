В День города в Туле на маршруты в Заречье выпустят дополнительные автобусы Фото: Архив "КП"

10 сентября, в День города, в Туле с 13:30 до 18:00 ограничат движение трамваев:

- по улице Советской на участке от улицы Коминтерна до улицы Мосина,

- по улице Октябрьской,

- по улице Максима Горького.

На время действия этого ограничения троллейбусы и автобусы будет выпущены на линии в полном объеме, а на зареченские маршруты № 42 «пос. Плеханово-Московский в-л – пос. Плеханово» и № 27А «пос. Северный-пос. Плеханово» выпустят дополнительные машины.