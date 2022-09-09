Двое жителей Венёва Тульской области украли с кладбища могильную ограду Фото: Архив "КП"

В Венёве Тульской области в отделение полиции с заявлением о краже с кладбища обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что с могилы ее родственника пропала металлическая ограда.

Полицейским удалось установить личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников, которыми оказались нигде не работающий ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель и его 17-летний знакомый. Злоумышленники признались в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.