В Тульской области безработный украл из торгового зала перфоратор
Фото: Архив "КП"
К сотрудникам полиции в Алексине в Тульской области обратился управляющий одного из сетевых магазинов цифровой и бытовой техники, который сообщил о краже перфоратора из торгового зала по улице Мира. Сумма ущерба составила 6 658 рублей.
Правоохранителям с помощью записей камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого, которым оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».