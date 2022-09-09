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Происшествия9 сентября 2022 8:19

В Тульской области безработный украл из торгового зала перфоратор

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Алексина
Источник:kp.ru
В Тульской области безработный украл из торгового зала перфоратор

В Тульской области безработный украл из торгового зала перфоратор

Фото: Архив "КП"

К сотрудникам полиции в Алексине в Тульской области обратился управляющий одного из сетевых магазинов цифровой и бытовой техники, который сообщил о краже перфоратора из торгового зала по улице Мира. Сумма ущерба составила 6 658 рублей.

Правоохранителям с помощью записей камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого, которым оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».