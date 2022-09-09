Детский палаточный лагерь в Тульской области признали незаконным Фото: Архив "КП"

В Тульской области суд признал незаконной работу детского палаточного лагеря Survive, сообщает пресс-служба судебной системы по Тульской области. Решение суда в законную силу не вступило.

Как установил суд, в интернете в свободном доступе продавались билеты в детский загородный лагерь на базе отдыха «Шилово» в Ефремовском районе, при этом на сайте не указывался продавец и организатор отдыха, стоял только телефон для подачи заявки.

Помимо этого, лагерь не был внесен в Реестр организации отдыха и оздоровления детей на территории Тульской области на сайте регионального министерства труда и социальной защиты, а сама организация не предоставила ведомству информации о сроках заездов, режиме работы и количестве детей.