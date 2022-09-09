В Туле ребенок едва не выпал из окна 17 этажа: очевидцы дважды вызывали спасателей Фото: соцсети

Накануне в Туле едва не произошло трагическое ЧП: очевидцы заметили ребенка, стоящего на подоконнике открытого окна 17 этажа дома по улице Металлургов, и вызвали спасателей. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

По словам автора видео, ребенка видели у открытого окна около 12:00 и 17:00.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что спасатели выезжали на данный сигнал, а также уточнили, что данным фактом занялись сотрудники ПДН УМВД.