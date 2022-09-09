Тулу украсили к празднованию 876-летия города и еще двух памятных дат Фото: материалы пресс-служб

В Туле установили элементы праздничного оформления города, учитывающие сразу три памятных даты:: 876-летие основания города Тулы, 350-летие со дня рождения Петра Великого, основателя Императорского Тульского оружейного завода, и 85-летие образования Тульской области.

Программа оформления города в этом году включила в себя больше 40 больших щитов, 8 щитов с электронным изображением, 25 сити-форматов, 20 афишных досок, 18 отдельно стоящих видеоэкранов и 3 видеоэкрана на фасадах зданий по улице Советской и Ложевой.

Также площадь Ленина украсили две баннерные сетки с праздничным изображением ималые архитектурные формы в виде самовара и трех цифр к надписи «Тула 876».

А вечером 9 сентября на улицах областной столицы включат праздничную иллюминацию.

Материалы пресс-служб

Материалы пресс-служб