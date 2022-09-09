В Туле на родителей мальчика, едва не выпавшего из окна, составили протокол Фото: Архив "КП"

История с ребенком, высовывавшимся в окно 17 этажа дома на улице Металлургов в Туле, получила ожидаемое продолжение: ситуацией заинтересовались сотрудники ПДН. Напомним, очевидцы сообщили, что ребенок был дома один и несколько раз, стоя на подоконнике, распахивал окно и высовывался из него.

В результате, по информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, в отношении родителей мальчика составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».