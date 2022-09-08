Туляк, забивший насмерть собутыльника, проведет 12 лет в колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

38-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

В суде установлено, что 3 мая 2022 года житель поселка Косая Гора в Туле выпивал с 61-летним знакомым, когда между ними вспыхнула ссора. Подсудимый не менее 56 раз ударил потерпевшего руками и ногами по лицу, голове и телу, и от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.