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Происшествия8 сентября 2022 14:35

Туляк, забивший насмерть собутыльника, проведет 12 лет в колонии строгого режима

Мужчина нанес знакомому множество ударов, от которых тот скончался на месте
Источник:kp.ru
Туляк, забивший насмерть собутыльника, проведет 12 лет в колонии строгого режима

Туляк, забивший насмерть собутыльника, проведет 12 лет в колонии строгого режима

Фото: Архив "КП"

38-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

В суде установлено, что 3 мая 2022 года житель поселка Косая Гора в Туле выпивал с 61-летним знакомым, когда между ними вспыхнула ссора. Подсудимый не менее 56 раз ударил потерпевшего руками и ногами по лицу, голове и телу, и от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.