В Тульской области санаторий задолжал по зарплате 13 сотрудникам больше 1,5 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Заокском районе Тульской области прокуратура установила, что что руководство общества с ограниченной ответственностью «Санаторий (курорт) «Велегож» с декабря 2021 года по июль 2022 года не выплачивало зарплату 13 работникам, хотя имело реальную возможность для этого. Общая сумма долга составила около 1,5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Ход и результаты его расследования находятся на контроле в прокуратуре района.

В целях восстановления трудовых прав граждан и взыскания задолженности в суд направлены исковые заявления.