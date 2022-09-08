Прогноз нейросети: Тульская область может выйти из ковидной волны уже к началу октября Фото: Архив "КП"

Нейросеть сервиса аналитики и прогнозирования ETNA высчитал варианты развития шестой волны коронавируса, об этом пишет РБК. Были обнародованы оптимистичный, умеренный и перссимистичный прогнозы.

Так, согласно умеренному прогнозу, быстрее всего шестая волна закончится в республиках Чувашии и Марий-Эл, Ставропольском крае, Волгоградской и Тульской областях, и уже к середине сентября заболеваемость спадет и зафиксируется.

Оптимистичный сценарий предполагает, что текущая волна коронавируса в России в целом закончится 10-15 сентября, а согласно пессимистичному прогнозу она продлится до ноября с пиком заболеваемости в конце сентября — начале октября.