В Тульской области мужчина украл из хозпостройки видеокамеру, паяльник и болгарку Фото: Архив "КП"

В Узловой Тульской области в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился представитель одной из региональных торговых компаний. Мужчина сообщил, что из хозяйственной постройки, повредив навесной замок, неизвестный украл видеокамеру, шуруповерт, болгарку, сварочный аппарат, электролобзик, ресивер и паяльник. Сумма ущерба составила 36 500 рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, полицейские установили, что злоумышленником был безработный ранее неоднократно судимый 62-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.