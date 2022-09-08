17 сентября в Центральном парке Тулы пройдет "Кросс нации - 2022" Фото: Архив "КП"

Жители Тулы и Тульской области могут принять участие в самом массовом спортивном мероприятии в России - "Кроссе нации - 2022", который пройдет 17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в Туле. В тот же день забег пройдет и в других регионах страны.

Желающие поучаствовать в "Кроссе нации" могут зарегистрироваться и получить стартовый номер 14, 15 и 16 сентября с 10:00 до 17:00 в комнате №109 на восточной трибуне Центрального стадиона "Арсенал".

Также пройти регистрацию можно будет в день старта в Центральном парке с 9:00, а сам забег стартует в 10:30.