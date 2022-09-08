В тульской пиццерии на улице Октябрьской посетитель ударили стулом директора заведения Фото: Архив "КП"

В пиццерии на улице Октябрьской в Туле сотрудникам заведения пришлось вызывать отряд Росгвардии: трое посетителей устроили скандал и потасовку с директором пиццерии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между тремя посетителями и директором пиццерии возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил руководителя заведения стулом.

Экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителей и передал сотрудникам полиции.