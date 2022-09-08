Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 12:14

В тульской пиццерии на улице Октябрьской посетитель ударили стулом директора заведения

Мужчина и двое его товарищей устроили потасовку в пиццерии, но были задержаны росгвардейцами
Источник:kp.ru
В тульской пиццерии на улице Октябрьской посетитель ударили стулом директора заведения

В тульской пиццерии на улице Октябрьской посетитель ударили стулом директора заведения

Фото: Архив "КП"

В пиццерии на улице Октябрьской в Туле сотрудникам заведения пришлось вызывать отряд Росгвардии: трое посетителей устроили скандал и потасовку с директором пиццерии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между тремя посетителями и директором пиццерии возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил руководителя заведения стулом.

Экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителей и передал сотрудникам полиции.