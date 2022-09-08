Тульский "Арсенал" покинула главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно 8 сентября, из тульского "Арсенала" ушла главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко, возглавлявшая команду около года.

По имеющейся информации, главной причиной такого решения стала финансовая неустойчивость клуба. На место Кищенко пришел 36-летний Александр Икаев, который ранее тренировал юных футболистов 2011 года рождения.