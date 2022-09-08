Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 сентября 2022 11:19

Тульский "Арсенал" покинула главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко

В качестве причины ухода называется финансовая неустойчивость клуба
Источник:kp.ru
Тульский "Арсенал" покинула главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко

Тульский "Арсенал" покинула главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко

Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно 8 сентября, из тульского "Арсенала" ушла главный тренер женской команды при академии клуба Екатерина Кищенко, возглавлявшая команду около года.

По имеющейся информации, главной причиной такого решения стала финансовая неустойчивость клуба. На место Кищенко пришел 36-летний Александр Икаев, который ранее тренировал юных футболистов 2011 года рождения.

На место Кищенко пришел 36-летний Александр Икаев.

На место Кищенко пришел 36-летний Александр Икаев.

Фото: материалы пресс-служб