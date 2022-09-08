В праздничные выходные 10 и 11 сентября в утле ограничат продажу алкоголя Фото: Архив "КП"

10 сентября с 11.00 до 22.00 на Казанской и Пролетарской набережных, на Крестовоздвиженской площади, в Тульском кремле, на площади Ленина проводятся массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню города Тулы и Дню Тульской области, а 11 сентября с 8.00 до 13.00 на Казанской набережной, на улице Металлистов, Крестовоздвиженской площади, площади Ленина, улице Менделеевской пройдут массовые спортивные соревнования – полумарафон «Оружейная столица».

Поэтому 10 сентября с 12.00 до 22.00 и 11 сентября с 12.00 до 16.00 будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа для посетителей.