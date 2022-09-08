В Тульской области расчищают русло реки Дон Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжаются работы по расчистке русла реки Дон в Епифани Кимовского района, которые проводятсяв рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в четыре этапа. Общий объем финансирования - порядка 11 млн рублей.

На сегодня подрядчик уже завершил работы по извлечению упавших деревьев, демонтировал водоподъёмную плотину в русле реки, ликвидировал завалы деревьев в прибрежной полосе, устроил площадки размещения геотуб – емкостей, в которые закачиваются донные отложения, а также начал расчищать русло реки.

Сейчас рабочие вывозят древесно-кустарниковую растительность, обезвоженный ил, затем площадки будут рекультивировать.

Расчистка проводится в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. Планируется расчистить 10 участков водных объектов в Новомосковске, Куркинском, Кимовском и Узловском районах.