В Тульской области автоледи на Opel вылетела с дороги и врезалась в дерево Фото: материалы пресс-служб

7 сентября в 17:15 на 1-м километре автодороги «Соцгород – Петровское» в Алексине Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле Opel Corsa выехала с дороги в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала сама водитель автомобиля, которая была отпущена после оказания медицинской помощи. На момент происшествия женщина была пристегнута ремнем безопасности.