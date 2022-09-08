Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 10:01

В Тульской области автоледи на Opel вылетела с дороги и врезалась в дерево

Пострадала при ДТП водитель автомобиля, которой оказали помощь на месте
Источник:kp.ru
В Тульской области автоледи на Opel вылетела с дороги и врезалась в дерево

В Тульской области автоледи на Opel вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: материалы пресс-служб

7 сентября в 17:15 на 1-м километре автодороги «Соцгород – Петровское» в Алексине Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле Opel Corsa выехала с дороги в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала сама водитель автомобиля, которая была отпущена после оказания медицинской помощи. На момент происшествия женщина была пристегнута ремнем безопасности.