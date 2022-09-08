В Тульской области прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов Фото: Архив "КП"

Накануне, 7 сентября, в Узловском районе Тульской области силовики провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Правоохранители выявили 25 иностранцев, находящихся на территории Тульской области с нарушениями законов о мигрантах, а также у всех 25 нарушителей есть ещё и нарушения миграционного законодательства в сфере труда.

В отношении всех 25 были составлены административные протоколы, по 2 протокола на каждого. Их ожидают штрафы.