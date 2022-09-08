Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 9:00

Тульские вузы получат 17 млн рублей на развитие студенческого технологического предпринимательства

ТулГУ и ТГПУ им Л.Н. Толстого стали победителями федеральных конкурсов
Источник:kp.ru
Тульские вузы получат 17 млн рублей на развитие студенческого технологического предпринимательства

Тульские вузы получат 17 млн рублей на развитие студенческого технологического предпринимательства

Фото: Архив "КП"

Два тульских вуза - ТулГУ и ТГПУ им Л.Н. Толстого - стали победителями федеральных конкурсов поддержки студенческого технологического предпринимательства, и как победители получат федеральный грант на общую сумму 17 млн рублей.

Средства будут использованы для вовлечение студентов и преподавателей в создание и реализацию бизнес-проектов, в первую очередь - по приоритетным направлениям научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» и научно-технологического инновационного центра «Композитная долина».

Кроме того, стартап-проекты университетов смогут получить финансовую, организационную и информационную поддержку.