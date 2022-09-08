Тульские вузы получат 17 млн рублей на развитие студенческого технологического предпринимательства Фото: Архив "КП"

Два тульских вуза - ТулГУ и ТГПУ им Л.Н. Толстого - стали победителями федеральных конкурсов поддержки студенческого технологического предпринимательства, и как победители получат федеральный грант на общую сумму 17 млн рублей.

Средства будут использованы для вовлечение студентов и преподавателей в создание и реализацию бизнес-проектов, в первую очередь - по приоритетным направлениям научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» и научно-технологического инновационного центра «Композитная долина».

Кроме того, стартап-проекты университетов смогут получить финансовую, организационную и информационную поддержку.