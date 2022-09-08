На Предварительном этапе Кубка России по волейболу "Тулица" одержала вторую победу Фото: материалы пресс-служб

Тульская женская воллейбольная команда "Тулица" на Предварительном этапе Кубка России по волейболу одержала вторую победу, поднявшись практически на самый верх турнирной таблицы.

Противником во втором победном матче стала команда "Динамо-Анапа", игра завершилась со счетом 3:0, а счет по партиям был 25:20, 25:13, 25:21. А до этого тульские волейболистки всухую обыграли "Липецк".

В турнирной таблице "Тулица" сейчас на второй строчке, у нее равное количество побед и набранных очков со стоящей на первой строчке "Минчанкой".

Сегодня, 8 сентября, состоится третья игра Кубка, в которой тулячки встретятся с "ЮЗГУ-Атом" (Курск).