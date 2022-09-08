В Туле на Одоевском шоссе грузовой фургон "догнал" легковушку, спровоцировав пробку Фото: соцсети

Утром 8 сентября в Туле на Одоевском шоссе, на повороте на Петровский квартал, произошло ДТП: грузовой фургон, предположительно Hyundai, не удержал дистанцию и столкнулся с легковых автомобилем "Лада Калина".

По предварительной информации, серьезно никто в столкновении не пострадал, но в результате ДТП собралась пробка в сторону города. Как сообщают очевидцы, со стороны трассы М-2 пробка тянулась почти до "Мызы".