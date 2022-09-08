Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Тарасом Бурлаком Фото: Архив "КП"

Накануне, 7 сентября, прошло заседание палаты РФС по разрешению споров. В ходе этого заседания приняли решение частично удовлетворить заявление защитника Тараса Бурлака в отношении тульского «Арсенала» по делу о выплате задолженности по трудовому договору.

Тульский футбольный клуб обязали выплатить спортсмену подтвержденные расходы на представителя, а также было решено запретить «Арсеналу» регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры, пока клуб не выплатит долг игроку.