Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 сентября 2022 7:44

Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Тарасом Бурлаком

Клуб обязали возместить игроку подтвержденные расходы на представителя
Источник:kp.ru
Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Тарасом Бурлаком

Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Тарасом Бурлаком

Фото: Архив "КП"

Накануне, 7 сентября, прошло заседание палаты РФС по разрешению споров. В ходе этого заседания приняли решение частично удовлетворить заявление защитника Тараса Бурлака в отношении тульского «Арсенала» по делу о выплате задолженности по трудовому договору.

Тульский футбольный клуб обязали выплатить спортсмену подтвержденные расходы на представителя, а также было решено запретить «Арсеналу» регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры, пока клуб не выплатит долг игроку.