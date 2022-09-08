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Общество8 сентября 2022 7:27

В Туле из-за съемок сериала ограничат движение транспорта 8 и 12 сентября

На двух участках дорожной сети будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение
Источник:kp.ru
В Туле из-за съемок сериала ограничат движение транспорта 8 и 12 сентября

В Туле из-за съемок сериала ограничат движение транспорта 8 и 12 сентября

Фото: Архив "КП"

В Туле в течение двух дней пройдут съемки многосерийного художественного фильма, а потому для обеспечения безопасности дорожного движения запретят остановку и стоянку, а также ограничат движение всех видов транспорта на следующих участках:

- 8 сентября с 09:00 до 19:00 на парковочном пространстве по улице Советской (нечетная сторона) на участке от дома №3 до дома №5;

- с 18:00 12 сентября до 06:00 13 сентября по ул. Рогожинской (четная и нечетная сторона) на участке от дома №22 до дома №30.