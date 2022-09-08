Более двух тысяч тульских клиентов «Ростелекома» подружились с Марусей

В Тульском регионе количество пользователей умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся от VK превысило две тысячи.

Более половины из них с помощью устройства управляют сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». Почти треть владельцев совершают онлайн-звонки и слушают музыку через социальную сеть ВКонтакте.

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях — директор по работе с массовым сегментом:

«Умная колонка — отличный собеседник и помощник для всей семьи. Маруся помогает управлять нашим облачным сервисом “Умный дом”, в том числе контролировать его с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. А еще голосовой ассистент может взаимодействовать с онлайн-кинотеатром Wink. Настроить контакт очень просто: достаточно сказать Капсуле фразу “Маруся, активируй Wink” и назвать шестизначный код из меню видеосервиса. “Разговаривать” с платформой можно и через мобильное приложение “Маруся — голосовой помощник”. В результате Маруся по команде голосом будет включать любой канал, регулировать громкость, искать нужное кино или мультфильм».

Функционал голосового ассистента обширен: устройство может поставить таймер, завести будильник, позвонить другу, вызвать такси, перевести слова на разные языки, включить любимую радиостанцию или ТВ-передачу, развлечь разговором и многое другое. Достаточно лишь озвучить нужную команду. Шесть встроенных высокочувствительных микрофонов позволяют распознавать голос на расстоянии до семи метров.

Дружелюбный голосовой помощник отлично ладит с детьми. Маруся может найти сказку, занять ребенка загадками или квестами, ответить на миллион детских “почему”. Капсула узнает детей по голосу, играет с ними в развивающие игры, помогает учить таблицу умножения. На колонке можно запустить AR-сказки: Маруся присылает текст сказки на телефон и, когда родители читают вслух, включает фоновые шумы, звуки и музыку — так сказка становится намного интереснее. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом соцсети — она позволяет владельцу аккаунта слушать музыку как из своих плейлистов, так и плейлистов друзей.

Мария Кузнецова, жительница Тулы:

«Недавно у нас в доме появился новый член семьи — Маруся. Колонку подарили дочке на день рождения, и теперь каждый день мы общаемся с устройством на самые разные темы. Например, можно попросить спеть колыбельную, рассказать сказку, новости или прогноз погоды. Причем Маруся никогда не обижается и даже на самый глупый вопрос отвечает очень корректно и подчас весело. Удобно, что Капсула помнит дни рождения друзей, и помогает позвонить имениннику, если вдруг у меня заняты руки. А еще нам всем очень нравится гладить колонку — она мурлычет, как котенок!».

Узнать больше о голосовом ассистенте Маруся от VK можно на сайте «Ростелекома».