Тульский «Арсенал» внес в заявку на этот сезон защитника Максима Беляева Фото: материалы пресс-служб

Максим Беляев, 30-летний защитник тульского «Арсенала», все же будет выступать за основной состав команды в текущем сезоне. Напомним, до этого он отказывался идти на понижение условий контракта, и клуб перевел его в дубль, выступающий во второй лиге. Беляев даже успел съездить с ним на выездную игру.

Видимо, по зарплате удалось достичь консенсуса, так как теперь Беляев в заявке на сезон есть.

Напомним, следующий матч оружейники проведут на своем поле 11 сентября, где сыграют с «Нефтехимиком». Начало в 17:00.