В Туле 11 сентября ограничат движение транспорта в центре города Фото: Архив "КП"

В Туле 11 сентября пройдет спортивно-беговой праздник «Полумарафон «Оружейная столица», и чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на время мероприятия, по ряду улиц будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00:00 до 13:00, а также ограничено движение всех видов транспорта с 08:00 до 13:00.

Ограничения будут действовать:

- на парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 5 и дома № 3 по ул. Советской;

- в Черниковском переулке;

- в Союзном переулке;

- по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка;

- на участке улично-дорожной сети, расположенном вдоль парковочного пространства по ул. Союзной;

- по ул. Союзной на участке от дома № 11А до Крестовоздвиженской площади;

- на Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина;

- по ул. Никитской на участке от дома №1 до ул. Розы Люксембург.