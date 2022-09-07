В тульском экзотариуме открылась выставка «Жизнь замечательных грибов» Фото: материалы пресс-служб

С 7 сентября по 2 октября в тульском экзотариуме будет действовать познавательная выставка «Жизнь замечательных грибов».

Грибы по праву назвать самыми удивительными и загадочными организмами в природе. Большинству людей известно о них не так уж много - не все смогут даже точно ответить на вопросы о том, где они растут, как выглядят и как их приготовить?

Чтобы посетители смогли хоть немножко разобраться, выставка в экзотариуме приоткроет некоторые грибные тайны. Например, как с помощью грибов общаются растения, почему они так важны для природы, кто из грибов – хищник, какой является самым большим организмом на планете и много других интересных фактов.

Экспозиция понравится не только заядлым грибникам, которые смогут узнать как приготовить серно–желтый трутовик, но и школьникам со студентами и просто любителям природы.

Фотографии Марины Приваловой продемонстрируют часть разнообразия грибов Тульской области, а также гости увидят сухие препараты грибов, встречающихся на территории России: часть их предоставил Зоологический институт ТулГУ, часть - собрали сотрудники Экзотариума.

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