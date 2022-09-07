Тульская Госавтоинспекция проведет рейд "Кольцо" для выявления пьяных на дороге Фото: Архив "КП"

В Тульской области за 8 месяцев 2022 года произошло 1049 ДТП, в которых погибли 103 человека и 1382 - получили ранения.

Больше всего происшествий на дорогах с тяжкими последствиями случается из-за грубых нарушений Правил дорожного движения водителями. Чаще всего дорожные аварии случаются по вечерам и ночью, в выходные и праздничные дни. Особую тревогу вызывают ДТП с участием нетрезвых пешеходов и водителей транспортных средств.

Поэтому сотрудники тульской Госавтоинспекции 9, 17 и 24 сентября с 15.00 до полуночи проведут рейдовые мероприятия «Кольцо» на территории всей области.

Управление дорожной полиции напоминает: если вы стали очевидцем или вам достоверно известно, что кто-либо сел за руль в нетрезвом виде, вы можете сообщить о правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции:

- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54

- Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38

- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13